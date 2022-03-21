Ордены и звания Герой Украины для них – это минимум, – Зеленский вручил награды разведчикам
Украинские защитники уже 25 дней героически защищают нашу страну от российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский вручил новую порцию государственных наград разведчикам.
Президент награждал защитников лично. В целях безопасности разведчиков их имена публично не объявили, сообщает 24 канал.
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Президент наградил украинских разведчиков
Зеленский 20 марта лично вручил государственные награды украинским разведчикам.
Прошу отнестись с пониманием – я не могу назвать публично их имена. Но поверьте, что вклад этих людей в нашу оборону настолько весом, что ордена и звание Герой Украины для них – это минимум, который мы можем им дать, чтобы просто отблагодарить,
– заметил президент.
Он подытожил, что благодаря всем нашим героям мы неплохо держимся, а Украина – живет.
Смотрите ночное обращение Владимира Зеленского: