Куда может ездить Путин: как влияет ордер на его арест

Российский диктатор Владимир Путин сейчас осторожно выбирает места для путешествий. Ведь во многих странах мира он может быть арестован.

Если Путин посетит любую из 123 стран, являющихся членами Международного уголовного суда, его могут посадить в тюрьму. Однако все же диктатор может покидать пределы своей страны.

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Куда может ездить Путин

С тех пор как МКС объявил об ордере, Путин почти не покидал Россию. Однако он посещал страны, не являющиеся членами Международного уголовного суда. В частности, Китай и бывшие советские республики: Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Также российские СМИ заявляли, что диктатор якобы посещал оккупированные Россией территории Украины.

Кроме того, 6 декабря Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые также не являются членами МКС.

Однако летом российский диктатор пропустил саммит БРИКС в Южной Африке после того, как страна ясно дала понять, что арестует его согласно договору МКС.

К слову, 4 декабря президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Владимира Путина пригласят на саммит G20, который состоится в стране в 2024 году. Российский диктатор сам будет решать: ехать или нет. Однако, если он приедет, ему придется иметь дело с ордером МКС.

Что известно об ордере на арест Путина