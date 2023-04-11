Инициаторами этого решения стали французские юристы Эммануэль Дауд и Габриэль Себба. Они и их коллеги в одном из адвокатских бюро Парижа начали расследование депортации украинских детей в Россию.

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Юристы находили соответствующую информацию в СМИ, выступлениях кремлевского диктатора и детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой, которые открыто рассказывали о своих преступлениях, о принудительном вывозе детей сообщали и благотворительные организации.

Впоследствии результаты расследования юристы передали в Гаагу.

Для нас стало большой неожиданностью, что этот шаг привел к выдаче ордера на арест уже сейчас.

– говорит Дауд.

Несмотря на успешное расследование, Дауд и его коллеги считают, что арестовать Путина и Львову-Белову сначала будет тяжело на практике. 123 страны мира признали суд в Гааге и обязались по возможности выдать разыскиваемых в суд.

Однако если государство не хочет арестовывать Путина, оно может сослаться на иммунитет глав государств согласно обычному международному праву – подобные случаи происходили в прошлом. Дауд также считает, что и Путин, и Львова-Белова могут быть привлечены к ответственности лишь "если изменится политическая ситуация в России".

К счастью, ордер действует пожизненно.

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