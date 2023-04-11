Инициаторами этого решения стали французские юристы Эммануэль Дауд и Габриэль Себба. Они и их коллеги в одном из адвокатских бюро Парижа начали расследование депортации украинских детей в Россию.
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Задержать Путина пока что будет сложно
Юристы находили соответствующую информацию в СМИ, выступлениях кремлевского диктатора и детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой, которые открыто рассказывали о своих преступлениях, о принудительном вывозе детей сообщали и благотворительные организации.
Впоследствии результаты расследования юристы передали в Гаагу.
Для нас стало большой неожиданностью, что этот шаг привел к выдаче ордера на арест уже сейчас.
– говорит Дауд.
Несмотря на успешное расследование, Дауд и его коллеги считают, что арестовать Путина и Львову-Белову сначала будет тяжело на практике. 123 страны мира признали суд в Гааге и обязались по возможности выдать разыскиваемых в суд.
Однако если государство не хочет арестовывать Путина, оно может сослаться на иммунитет глав государств согласно обычному международному праву – подобные случаи происходили в прошлом. Дауд также считает, что и Путин, и Львова-Белова могут быть привлечены к ответственности лишь "если изменится политическая ситуация в России".
К счастью, ордер действует пожизненно.
Некоторые страны отказались арестовывать Путина: что известно
- Незадолго после издания ордера Венгрия заявила, что не планирует арестовывать Владимира Путина, если он к ним приедет. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что для этого вроде бы не будет законных оснований. По его словам, Римский устав не был интегрирован в венгерскую правовую систему.
- Венгрия тоже не поддержала совместное заявление ЕС о международном ордере на арест российского диктатора. Страна заблокировала совместное заявление, используя принцип единодушия в принятии решений Европейского Союза.
- Арестовывать президента страны-агрессорки Путина в Армении тоже не собираются. Вицеспикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского устава "не нанесло вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией". Власти страны утверждают, что "прислушались" к опасениям Кремля.