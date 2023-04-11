Видання пише, що ініціаторами цього рішення стали французькі юристи Еммануель Дауд та Габріель Себба. Вони та їхні колеги в одному з адвокатських бюро Парижа почали розслідування щодо депортації українських дітей до Росії.

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Юристи знаходили відповідну інформацію у ЗМІ, виступах кремлівського диктатора та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, які відкрито розповідали про свої злочини, про примусове вивезення дітей повідомляли й благодійні організації.

Згодом результати розслідування юристи передали до Гааги.

Для нас стало великою несподіванкою, що цей крок призвів до видачі ордера на арешт вже зараз,

– каже Дауд.

Попри успішне розслідування, Дауд і його колеги вважають, що заарештувати Путіна та Львову-Бєлову спочатку буде важко на практиці. 123 країни світу визнали суд у Гаазі та зобов'язалися за можливості видати розшукуваних до суду.

Однак якщо держава не хоче заарештовувати Путіна, вона може послатися на імунітет глав держав згідно зі звичаєвим міжнародним правом – подібні випадки траплялися в минулому. Дауд також вважає, що і Путін, і Львова-Бєлова можуть бути притягнуті до відповідальності лише "якщо зміниться політична ситуація в Росії".

На щастя, ордер діє довічно.

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