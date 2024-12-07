Это был сигнал, – военный оценил влияние российского удара ракетой "Орешник"

Россия 21 ноября ударила по Днепру ракетой "Орешник". Аналитики ISW считают, что настоящей целью Путина был сигнал Западу, чтобы там отказались от поддержки Украины.

Старший лейтенант, бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник отметил 24 Каналу, что соглашается с таким мнением. Владимир Путин хотел продемонстрировать свою силу.

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Удар был сигналом

"Я согласен с большинством, что это был своеобразный сигнал. Россияне показали, что могут ударить туда, куда захотят", – добавил Николай Мельник.

Впрочем маловероятно, что применение "Орешника" может существенно повлиять на диалог между Украиной и Западом и между Западом и Россией. Конечно, Запад панически боится войны, но также там понимают, что Вооруженные Силы до сих пор оказывают сопротивление оккупантам.

Пока украинцы сдерживают россиян, то до тех пор большой войны в Европе не будет. Поэтому этот сигнал не сильно повлиял ни на Украину, ни на что-то другое,

– подчеркнул Николай Мельник.

Напомним, впервые о применении "Орешника" сообщил Владимир Путин во время срочного видеообращения 21 ноября. По словам диктатора, удар по Днепру стал ответом на разрешение Украине бить дальнобойным оружием.