Удар "Орешником" по Белой Церкви: как выглядит место прилета по обычным гаражам
Россия применила баллистическую ракету "Орешник" во время ночной массированной атаки 24 мая. Ракета попала по гражданской инфраструктуре в Белой Церкви, вызвав пожар и повреждения гаражей.
Последствия российского террора в Киевской области показали корреспонденты Общественного.
Какие последствия удара вражеского "Орешника"?
В ночь на 24 мая российские войска применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник" как часть массированного комбинированного удара по Украине. Известно, что пуск БРСД осуществлялся из района Капустин Яр в Астраханской области России.
Около 1:30 ночи ракета попала по Белой Церкви Киевской области. Позже Воздушные силы ВСУ подтвердили факт применения этого типа вооружения. По данным местных властей, в Белоцерковском районе зафиксировано повреждение гаражного кооператива и здания предприятия.
В результате попадания возник пожар, сгорели по меньшей мере три гаража. Над ликвидацией последствий работали спасатели ГСЧС. По официальным данным, пострадавших нет.
Всего в результате обстрелов области погибли два человека, еще восемь получили ранения, среди них – младенец. Экстренные службы работали на десятках локаций, ликвидируя последствия ударов по гражданской инфраструктуре в разных уголках региона.
Последствия атаки "Орешника" на Белую Церковь: смотрите видео
Массированная атака на Украину 24 мая
Напомним, что Россия осуществила комбинированную атаку на Украину. Известно, что применили почти 700 воздушных целей. В частности, 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Противовоздушная оборона смогла уничтожить 604 цели – 55 ракет и 549 беспилотников различных типов:
- 11 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 44 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр";
- 549 вражеских БпЛА различных типов.
К сожалению, зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА на 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 23 локациях.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время массированной атаки ночью 24 мая российские войска направили сразу три ракеты против объекта водоснабжения, а также применили ракету "Орешник".
К слову, в других регионах также фиксировали последствия российского террора. В частности известно, что на Полтавщине беспилотники атаковали Миргородский район. Там под ударом оказалось промышленное предприятие на котором возник пожар. Спасатели смогли оперативно ликвидировать возгорание.