Нет доказательств, что Россия передала Беларуси ядерное оружие, – советник Тихановской

Лукашенко заявил, что Беларусь самостоятельно строит пусковые установки для запуска российских ракет "Орешник", которые могут нести ядерные боеголовки, но отметил, что пока страна их от России не получила. Такие высказывания самопровозглашенного президента Беларуси являются частью информационно-психологической операции против Украины и стран НАТО.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал белорусский журналист, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка, подчеркнув, что не стоит верить всему тому, что говорят Лукашенко и Путин относительно ядерного оружия, ведь они регулярно выбирают его как инструмент для попытки запугать мир.

Смотрите также У Лукашенко нет кнопки: может ли непризнанный президент разместить ракеты "Орешник" в Беларуси

Путин вероятно использует тему "ядерки" на переговорах

Российский и белорусский диктаторы стремятся пугать и держать в напряжении Европу, намекая на то, что "Орешник" способен туда достать. Оба хотят заставлять Литву и Польшу постоянно увеличивать защиту своих границ вместо оказания поддержки Украине.

Они пугают "Орешниками" и ядерным оружием. На самом деле нет доказательств, что ядерные боеголовки есть на территории Беларуси, хотя инфраструктура для этого построена,

– озвучил Вячорка.

Однако это не мешает Путину и Лукашенко пугать Запад. Они, по убеждению белорусского журналиста, будут эту тему протягивать в дальнейшем и вероятно напоминать о мифическом "Орешнике" и мифическом ядерном оружии во время мирных переговоров.

Будут говорить, что готовы не размещать ядерное оружие, но взамен Украина должна отдать еще 2 свои области России. Это я говорю теоретически. На эту игру не надо поддаваться. Надеюсь, что американская сторона прекрасно понимает, что тем двум братьям-акробатам верить нельзя,

– отметил Вячорка.

Отметим, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и авиаэксперт Анатолий Храпчинский также считает, что враги Украины в дальнейшем будут пытаться запугать Европу наличием у них "Орешников". Однако он отметил, что Украина должна предусмотреть противодействие этим межконтинентальным ракетам. В частности, он считает, что наше государство могло бы объединить усилия вместе с европейскими партнерами для производства систем ПВО.