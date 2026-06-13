Такую версию предполагают в Институте изучения войны (ISW).
К слову, США передали Украине данные о возможной угрозе удара ракетой "Орешник", – СМИ
Почему Россия может снова запустить "Орешник"?
Аналитики напомнили, что российские войска как минимум трижды запускали "Орешник" по Украине за всю историю его эксплуатации. Более того, два из них были в 2026 году.
Особенно Кремль усилил свою кампанию ударов большой дальности по украинским городам после успешных атак Сил обороны по Москве и Санкт-Петербургу. Украинские удары, как утверждают аналитики, показали, что диктатор Владимир Путин не способен надежно защитить свои города.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Возможное решение Кремля запустить еще один "Орешник" по Украине было бы частью этой эскалации и, вероятно, попыткой продемонстрировать свою силу после празднования Дня России 12 июня,
– предполагают аналитики.
Напомним, 12 июня Воздушные силы ВСУ предупредили, что в течение ближайших суток существует высокая вероятность запуска агрессором БРСД с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Впоследствии СМИ со ссылкой на источники писали, что США якобы предупредили Украину об угрозе российского "Орешника".
А российский диктор Путин заявлял о намерении усилить удары по инфраструктуре Украины, "в ответ" на ее удар по объектам экономики России.