В ответ на "Орешник": Макрон призвал Европу создать дальнобойные ракеты

Эммануэль Макрон призвал европейские страны "решительно продвигаться вперед" в производстве дальнобойных ракет. Заявление прозвучало на фоне применения Россией "Орешника" по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Как Макрон ответил на удар "Орешником"?

Президент Франции заявил, что второй удар России ракетой средней дальности "Орешник" является "четким сигналом для всей Европы". Кроме того, Макрон добавил, что европейцы – в зоне досягаемости этих ракет.

Французский лидер также подчеркнул, что европейские страны, которые считают, что "Россия не является проблемой для них", должны осознать серьезность ситуации.

Если мы хотим оставаться надежными, мы, европейцы, и особенно Франция, которая обладает определенными технологиями, должны заняться разработкой новых видов оружия, которые меняют ситуацию,

– заявил Макрон.

Появление новых видов вооружения, по убеждению Макрона, повысит надежность Европы и дополнит фактор ядерного сдерживания.

Угроза войны в Европе: что известно?