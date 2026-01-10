"Война приближается к НАТО": почему Кремль именно сейчас атаковал Украину "Орешником"

Россия запустила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Львовщине не только для того, чтобы нанести поражение, ведь имеет ракеты такой же силы удара. Москва этим ударом преследовала другую важную для нее цель.

Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом отметил, что "Орешник" – это политико-психологическое оружие, а не военное. Также по предположению Reuters, "Орешник", что был запущен 9 января, нес инертные муляжи боеголовок и он поразил цех государственного предприятия, повредив бетонные конструкции здания.

Какой эффект был от удара "Орешником"?

Саакян отметил, что россияне имеют считанные экземпляры этих ракет, поэтому это не то оружие, которое может переломить ход войны.

Также боевое применение "Орешника" имеет смысл только, если это ядерное оружие. По Львовщине был нанесен удар ракетами с металлическими болванками. Но даже если их заменить фугасной взрывчаткой, то удар будет примерно такой же по мощности, ведь в ракете помещается небольшой заряд. Поэтому в основном это будет кинетический удар,

– заметил он.

"Орешник" мало чем отличается от любой другой баллистической ракеты, которую могли доставить россияне на Львовщину. Например, "Кинжал", по мнению политолога, имеет большую разрушительную силу.

Обратите внимание! По мнению начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, ударив "Орешником" по Украине, глава Кремля пытается запугать Запад. Он напомнил, предыдущий удар этой ракетой по Днепру был похож на атаку по Львовщине. Таким образом Кремль делает "мощную медийную тему, потому что надо запугать Запад".

"К сожалению, многие из украинских журналистов также купились на информацию о скорости "Орешника", которая составляет 13 тысяч километров в час. Напомню, что "Кинжал" летит со скоростью 12 – 14 тысяч километров в час. Это абсолютно сопоставимая скорость с другой баллистикой, которая летит на большое расстояние", – подчеркнул он.

Что стало настоящим поводом для удара?

Поэтому запуск "Орешника" имеет исключительно политический и психологический эффект. Это, по его словам, это отправка месседжа, что Россия имеет такое оружие и может его использовать безнаказанно.

Поэтому это даже не пугалка Украины. Об этом свидетельствует выбор цели удара – в 100 километрах от границы со странами Североатлантического альянса. Россия демонстрирует, что война приближается к НАТО. И когда речь идет о возможности размещения западных войск на территории Украины по правую сторону Днепра, то Россия может дотянуться даже до приграничья. И вообще достать по любой точке на территории Украины,

– пояснил Олег Саакян.

Также, по его мнению, не стоит считать, что это ответ россиян на переговорный процесс, определенные действия Украины или Дональда Трампа по захвату российских танкеров. и тому подобное.

Об ухудшении погодных условий, о морозах, приближающихся, было известно за несколько недель. Украинская разведка сообщала, что россияне накапливают дроны, и прежде всего баллистические и крылатые ракеты. И сейчас, когда только приближается серьезное похолодание, россияне использовали часть арсенала, который накопили,

– подчеркнул политолог.

Поэтому повод для последних атак врага, как отметил он, – исключительно ухудшение климатических условий в Украине.

