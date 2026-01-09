Путин все потерял: политтехнолог объяснил цель удара "Орешником" по Львовщине

Россия ночью 9 января нанесла удар ракетой "Орешник" по Львовской области. В России объяснили, что это ответ на якобы атаку резиденции Владимира Путина. Однако причина запуска этой ракеты может скрываться в другом.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом политтехнолог Михаил Шейтельман, объяснив, на фоне каких событий Путин решился запустить "Орешником" по территории Украины. Также СБУ продемонстрировала обломки ракеты, которой россияне ударили по Львовщине, и подтвердила, что найденное комплектование принадлежит к ракетному комплексу "Орешник".

Для какой "аудитории" Путин запустил "Орешник"?

"Это паника, жест отчаяния со стороны Путина. Ему нечего предъявить прежде всего Дональду Трампу в ответ на задержание Николаса Мадуро, захват российских танкеров", – подчеркнул политтехнолог.

Путин ничего не может с этим сделать. Он даже прислал российскую ядерную подводную лодку, когда был захвачен российский танкер, но американцы это проигнорировали.

И вообще, что может сделать Путин против Трампа? Как выяснилось – ничего. Он же не запустит на Мар-а-Лаго (резиденция Трампа во Флориде – 24 Канал) "Орешник", "Буревестник", "Посейдон"? Это вообще бред,

– подчеркнул он.

Также у запуска "Орешника" есть другая аудитория, по его словам, – это россияне. Путину нужно показать им, что он не слабак, который просто наблюдает, как его танкеры забирают или как его друга Мадуро бросают за решетку. Он должен показать, что он еще на что-то способен. Как это продемонстрировать? Запустить "Орешник". К тому же накануне председатель комитета по обороне в Госдуме Андрей Гурулев заявил, что надо ударить этой ракетой по Европе.

Обратите внимание! Россия 9 января во второй раз ударила "Орешником" по Украине. Первая атака состоялась 21 ноября 2024 года, когда Кремль запустил с полигона Капустин Яр эту баллистическую ракету по Днепру. Вероятной целью могло быть предприятие "Южмаш".

"Однако бить по Европе Путину страшно, потому что там – НАТО, и в ответ прилетит по Москве, вероятно, ядерное оружие. Потому что в НАТО, вполне возможно, никто не будет выяснять, что летит с полигона Капустин Яр – ядерная ракета или нет, – они дадут ответ раньше", – предположил Михаил Шейтельман.

Поэтому Путин, как заметил политтехнолог, ударил по территории Украины, чтобы показать россиянам, что он еще что-то может.

Также глава Кремля уже 10 дней прячется, но не от Украины и не от Трампа, а от своих. Ведь его хотят сожрать из-за того, что он упустил то, что ему принес на тарелочке Трап в Анкоридже,

– подчеркнул он.

Путин, добавил Шейтельман, от всего отказался, решил, что захватит больше территории в Украине. Но он не смог этого сделать, а всюду проиграл, потеряв и Венесуэлу, и танкеры.

