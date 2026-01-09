Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом політтехнолог Михайло Шейтельман, пояснивши, на тлі яких подій Путін наважився запустити "Орешником" по території України. Також СБУ продемонструвала уламки ракети, якою росіяни вдарили по Львівщині, та підтвердила, що знайдене комплектування належить до ракетного комплексу "Орешник".

До теми По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку і яка ППО здатна її збити

Для якої "аудиторії" Путін запустив "Орешник"?

"Це паніка, жест відчаю з боку Путіна. Йому немає чого пред'явити насамперед Дональду Трампу у відповідь на затримання Ніколаса Мадуро, захоплення російських танкерів", – підкреслив політтехнолог.

Путін нічого не може з цим зробити. Він навіть надіслав російський ядерний підводний човен, коли було захоплено російський танкер, але американці це проігнорували.

І взагалі, що може зробити Путін проти Трампа? Як з'ясувалося – нічого. Він же не запустить на Мар-а-Лаго (резиденція Трампа у Флориді – 24 Канал) "Орешник", "Буревісник", "Посейдон"? Це взагалі маячня,

– наголосив він.

Також у запуску "Орешника" є інша аудиторія, за його словами, – це росіяни. Путіну потрібно показати їм, що він не слабак, який просто спостерігає, як його танкери забирають чи як його друга Мадуро кидають за ґрати. Він має показати, що він ще на щось здатен. Як це продемонструвати? Запустити "Орешник". До того ж напередодні голова комітету по обороні у Держдумі Андрій Гурульов заявив, що треба вдарити цією ракетою по Європі.

Зверніть увагу! Росія 9 січня вдруге вдарила "Орешником" по Україні. Перша атака відбулась 21 листопада 2024 року, коли Кремль запустив з полігону Капустін Яр цю балістичну ракету по Дніпру. Імовірною ціллю могло бути підприємство "Південмаш".

"Однак бити по Європі Путіну лячно, тому що там – НАТО, і у відповідь прилетить по Москві, імовірно, ядерна зброя. Тому що у НАТО, цілком можливо, ніхто не буде з'ясовувати, що летить з полігону Капустін Яр – ядерна ракета чи ні, – вони дадуть відповідь раніше", – припустив Михайло Шейтельман.

Тому Путін, як зауважив політтехнолог, вдарив по території Україні, щоб показати росіянам, що він ще щось може.

Також очільник Кремля вже 10 днів ховається, але не від України і не від Трампа, а від своїх. Адже його хочуть зжерти через те, що він упустив те, що йому приніс на тарілочці Трамп в Анкоріджі,

– наголосив він.

Путін, додав Шейтельман, від усього відмовився, вирішив, що захопить більше території в Україні. Але він не зміг цього зробити, а усюди програв, втративши і Венесуелу, і танкери.

Що відомо про удар ракетою "Орешник"?