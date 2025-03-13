"Уже фактически заканчиваем": Лукашенко заявил, что в Беларуси производят пусковые для "Орешника"

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что страна уже почти завершила производство пусковых установок для российского ракетного комплекса "Орешник". В то же время самих ракет в Беларуси пока нет – их должны поставлять из РФ.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал такое заявление российским пропагандистам во время визита в Москву, где 13 марта встречается с Путиным.

Читайте также Путин и Лукашенко встречаются в Кремле: одной из тем разговора стала Украина

Путин обещал Беларуси ракеты в 2025 году

Лукашенко признался, что ранее не ожидал, что Беларуси придется производить пусковые установки самостоятельно.

Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем. От старшего брата ракета нужна будет,

– заявил он.

Еще в декабре Лукашенко просил у Путина разместить "Орешник" в Беларуси. Тогда российский диктатор заявил, что это станет возможным во второй половине 2025 года, когда в РФ начнется серийный выпуск этих ракет.

По его словам, новый комплекс должен одновременно поступать на вооружение российской и белорусской армий.

Таким образом, Лукашенко в очередной раз демонстрирует зависимость от Кремля, в том числе и в вопросах оборонного производства. Это происходит на фоне того, что Беларусь уже используется Россией как военный плацдарм для агрессии против Украины.