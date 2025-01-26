Лукашенко заявил, что "Орешник" прибудет в Беларусь "со дня на день"

Александр Лукашенко снова претендует на пост президента Беларуси. Он сделал ряд заявлений и, в частности, об "Орешнике".

Самопровозглашенный президент Беларуси объявил, что в его государстве разместят российскую установку "Орешник". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

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Где разместят оружие

По словам Лукашенко, "Орешник" должен прибыть "со дня на день".

"Ерешник" на территории Белоруссии может быть размещена ближе к Смоленску,

– сказал он.

В то же время он также сказал, что достаточно одного комплекса, чтобы обезопасить всю Беларусь.

Также Лукашенко высказывался относительно окончания войны в Украине. Он убеждает, что остановиться сейчас – прежде всего в интересах Европы. У Беларуси также есть свои интересы, а у России "тем более". Они якобы не хотят войны и гибели миллионов людей.

Россия запускала ракету из этого комплекса по Украине в ноябре 2024 года. Тогда под удар попал город Днепр. Россия также неоднократно угрожала повторными уларами этим видом оружия.