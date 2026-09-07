Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко в интервью изданию "Укринформ".

Как Россия использует Беларусь?

Руководитель разведки отметил, что Москва стремится максимально использовать военные ресурсы и территорию Беларуси для расширения географии фронта. Однако текущая ситуация свидетельствует об отсутствии непосредственной подготовки белорусской армии к сухопутному вторжению.

В то же время украинскую разведку беспокоит факт предоставления Минском разрешения на размещение на своей территории специальных ретрансляторов радиосигналов. Эти устройства помогают российским захватчикам корректировать и нацеливать ударные беспилотники типа "Шахед" на украинскую критическую инфраструктуру и гражданские объекты.

А если Беларусь такого разрешения не давала, это свидетельствует о том, что Минск уже не контролирует деятельность России на своей территории,

– отмечает Иващенко.

Кроме того, Главное управление разведки фиксирует присутствие в Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады Вооруженных сил России. На вооружении этой бригады находится российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

Напомним, российский "Орешник" может испытывать проблемы с системой наведения, из-за чего ракета способна отклоняться от цели на десятки километров. Расследователи связывают это с устаревшим гироскопом ГУ-503 и проблемами контроля качества во время производства. Однако ракета остается серьезной угрозой из-за большой дальности и возможности нести ядерный заряд.

К слову, 28 августа Россия произвела учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты по космодрому Плесецк. В ходе учений российские военные отработали передислокацию стартовой батареи и запуск ракеты на максимальную дальность, заявив об успешном поражении учебных целей на полигоне Кура на Камчатке.