Об этом он сообщил на мероприятии "Дипломатия 2022 года: приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".
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Такие переговоры (о прямом контакте Владимира Зеленского и Путина – 24 канал) были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе,
– сказал министр.
Предварительное заявление Кулебы о встрече
Дмитрий Кулеба в октябре заявлял, что Украина призывает Россию согласиться на встречу президентов и провести разговор о том, как прекращать российскую агрессию и деоккупировать территории.
На самом деле встреча с Путиным – это то, к чему мы готовы, а они постоянно ищут повод, как с этого спрыгнуть, и вот фундаментальная разница между нами,
– добавил глава МИД.
Зеленский предлагал встретиться на Донбассе
- Глава нашего государства предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где пройдут переговоры.
- Руководитель Кремля ответил, что готов когда-нибудь принять украинского лидера в Москве. Впоследствии стало известно, что пообщаться главы государств могут на нейтральной территории.
- Затем Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи. В то же время в России сообщили, что не готовы обсуждать вопросы войны на Донбассе.
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