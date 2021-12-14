Об этом он сообщил на мероприятии "Дипломатия 2022 года: приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

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Такие переговоры (о прямом контакте Владимира Зеленского и Путина – 24 канал) были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе,

– сказал министр.

Предварительное заявление Кулебы о встрече

Дмитрий Кулеба в октябре заявлял, что Украина призывает Россию согласиться на встречу президентов и провести разговор о том, как прекращать российскую агрессию и деоккупировать территории.

На самом деле встреча с Путиным – это то, к чему мы готовы, а они постоянно ищут повод, как с этого спрыгнуть, и вот фундаментальная разница между нами,

– добавил глава МИД.

Зеленский предлагал встретиться на Донбассе

Глава нашего государства предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где пройдут переговоры.

Руководитель Кремля ответил, что готов когда-нибудь принять украинского лидера в Москве. Впоследствии стало известно, что пообщаться главы государств могут на нейтральной территории.

Затем Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи. В то же время в России сообщили, что не готовы обсуждать вопросы войны на Донбассе.

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