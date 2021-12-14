Про це він повідомив на заході "Дипломатія 2022: пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

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Такі переговори (про прямий контакт Володимира Зеленського та Путіна, – 24 канал) були розпочаті, але зараз вони не перебувають в активній фазі,

– сказав міністр.

Попередня заява Кулеби про зустріч

Дмитро Кулеба у жовтні заявляв, що Україна закликає Росію погодитися на зустріч президентів і провести розмову про те, яким чином припиняти російську агресію та деокуповувати території.

Насправді зустріч з Путіним – це те, до чого ми готові, а вони постійно шукають привід, як з цього зіскочити, і ось фундаментальна різниця між нами,

– додав глава МЗС.

Зеленський пропонував зустрітися на Донбасі

Глава нашої держави запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше президент України заявив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.

Керівник Кремля відповів, що готовий коли-небудь прийняти українського лідера у Москві. Згодом стало відомо, що поспілкуватися глави держав можуть на нейтральній території.

Потім Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі. Водночас у Росії повідомили, що не готові обговорювати питання війни на Донбасі.

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