Организация kill-зон: в Сумской области назначили ответственного за фортификации, – Сырский

На Северо-Слобожанском направлении создали специальную группу по вопросам обороны Сумщины. Назначено должностное лицо, которое будет отвечать за подготовку городов и громад к обороне, обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сырский назначил ответственного за фортификации на Сумщине

Сирский подчеркнул, что оборона Сумщины – одна из главных задач на сегодня. В командовании группировки создали специальную группу. Первоочередные задачи – укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Главнокомандующий заявил, что назначено должностное лицо, которое будет непосредственно отвечать за подготовку городов и громад Сумской области к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления оккупантов.

Также генерал сообщил о назначении заместителя по вопросам инженерного фортификационного оборудования.

Сирский рассказал, что проанализировал реальное положение дел непосредственно в полях и лесах. Главком проинспектировал направление фортификаций, в частности, в той части, за которую отвечают ОВА и Государственная специальная служба транспорта. Генерал отметил, что работа продолжается, но ее необходимо ускорять, учитывая требования современной войны.

Возведение дополнительных фортификационных сооружений, организация "kill-зон", построение антидронових коридоров для защиты наших воинов и обеспечения более надежно логистики наших войск – очевидные задачи, которые выполняются, но оперативность выполнения таких задач должна стать значительно больше,

– заявил Сырский.

Также Главнокомандующий анонсировал, что в течение определенного срока вернется с проверкой.