Суд вынес первый приговор по делу псевдореферемумов на Юге

Суд вынес первый приговор за организацию псевдореферендумов на юге Украины. В частности, установили вину одной жительницы Херсонской области.

Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на организатора российского псевдореферендума в Бериславском районе Херсонской области.

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Что известно об организаторе российского "референдума"

Злоумышленницей является бывшая член местной "избирательной комиссии", которую создали оккупанты во время временной оккупации территории. В октябре 2022 года после освобождения района сотрудники СБУ задержали коллаборантку.

По данным расследования, вражеской приспешницей является жительница поселка Новоалександровка Бериславского района, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков. После захвата населенного пункта она добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.



Там предательница выполняла задачи Москвы по организации и проведению незаконного референдума во временно захваченной части юга Украины.

Для этого злоумышленница формировала так называемые "реестры избирателей" на территории района, призвала людей прийти на "участки" и "проголосовать" в пользу страны-агрессорки. Она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную оккупантам "отметку в бюллетенях".

Какое наказание назначили коллаборантке

Расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры. По материалам Службы безопасности суд признал ее виновной по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Однако женщина сотрудничала со следствием. Учитывая это, суд назначил ей наказание в виде 5 лет тюрьмы. Также на 10 лет она была лишена права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.