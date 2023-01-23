Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на організаторку російського псевдореферендуму у Бериславському районі Херсонської області.

До теми Влаштовували цирк з "референдумами": ЗМІ оприлюднили імена колаборантів на Запоріжжі

Що відомо про організаторку російського "референдуму"

Зловмисницею є колишня членкиня місцевої "виборчої комісії", яку створили окупанти під час тимчасової окупації території. У жовтні 2022 року після звільнення району співробітники СБУ затримали колаборантку.

За даними розслідування, ворожою поплічницею є мешканка селища Новоолександрівка Бериславського району, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників. Після захоплення населеного пункту вона добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.



Там зрадниця виконувала завдання Москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України.

Для цього зловмисниця формувала так звані "реєстри виборців" на території району, закликала людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресорки. Вона особисто обходила приватні домоволодіння і вимагала від людей поставити потрібну окупантам "відмітку в бюлетенях".

Яке покарання призначили колаборантці

Розслідування проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Проте жінка співпрацювала зі слідством. Враховуючи це, суд призначив їй покарання у вигляді 5 років ув'язнення. Також на 10 років її позбавили права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов'язаною з виборчим процесом.