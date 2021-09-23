Организатора "титушек" Крысина осудили на 8 лет по делу Майдана
Источник:фейсбук Юлии Малашич
Дарницкий суд приговорил к 8 годам тюрьмы Юрия Крысина. Приговор был вынесен по обвинению в похищении и пытках активиста во время Евромайдана в 2014 году.
Говорится и о нападении на журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия. Об этом сообщила прокурор Офиса генпрокурора Юлия Малашич.
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Крысина приговорили к 8 годам заключения
Юлия Малашич была прокурором Офиса генпрокурора, представлявшим сторону обвинения в суде.
Крысин – 8 лет,
– написала Малашич.
Крысин фигурирует в нескольких уголовных делах. В частности известно, что именно "титушки" Крысина принимали активное участие в похищениях и пытках майдановцев. В то время сам он был на Мальдивах.
В комментарии "Суспільному" адвокат пострадавших Павел Дикань заявил, что считает приговор Крысину очень "справедливым".
Фактически, Крысин был организатором этих действий и координатором, которые происходили с 21 на 22 января с участием киевских титушек, оплота и всех остальных. И несмотря на то, что он в это время находился на Мальдивах, фактически, суд установил что по его указаниям происходили эти действия, в том числе похищение моего потерпевшего (Владислава Иваненко – 24 канал),
– рассказал Дикань.
Он добавил, что это сложное дело, но суд разобрался. Речь идет о январе 2014 года – возле станции метро Петровка "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли его в лесополосу и пытали. Более того, они требовали под видеозапись рассказать определенную информацию.
Жена убитого Веремия Светлана Кирилаш поблагодарила прокурора Юлию Малашич, "которая блестяще представляла обвинение по этому делу и продолжает это делать во многих других".
"Но будет сидеть до 2026 года, потому что этот срок считают от даты предварительного заключения, то есть с 2018 года", – написала вдова.
Коротко о деле Юрия Крысина
- Крысин фигурирует по меньшей мере в двух делах. Первое касалось того, что в феврале 2014 года Юрий Крысин вместе со спортсменами, ранее судимыми, на улице Большой Житомирской возле Киевского главка МВД напали на журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия.
- Его сильно избили и ранили из огнестрельного оружия. В итоге журналист потерял много крови и умер.
- В 2017 году за это Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к 4 годам заключения с 2-летним испытательным сроком. Впоследствии генпрокуратура обжаловала приговор убийце журналиста Веремия.
- В 2018 году Крысина приговорили к 5 годам тюрьмы за убийство Веремия. В 2019 году Верховный суд оставил в силе приговор Апелляционного суда Киева об осуждении на 5 лет.