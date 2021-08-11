Антивакцинаторские протесты в Литве: организаторам грозит до 6 лет тюрьмы
Источник:Sputnik
В Вильнюсе полиция разогнала массовые протесты против введения ограничений для невакцинированных лиц. Организаторам грозит до 6 лет тюрьмы.
Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Масштабная акция протеста вспыхнула 10 августа возле здания парламента.
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В МВД Литвы заявили, что организаторам придется ответить за разжигание беспорядков. Сейчас известно, что нескольких причастных к акциям протеста уже задержали.
Билотайте назвала антивакцинаторские протесты "гибридной атакой". По ее словам, такие выступления людей никак не касаются выражения гражданской позиции.Обратите внимание! В Литве уже открыли уголовное дело из-за массовых беспорядков. Правоохранители проводят досудебное расследование.
Активисты собираются возле Сейма
Литовские силовики подавили протест антивакцинаторов около 2 часов ночи 11 августа. Несмотря на это, уже днем активисты снова начали собираться возле здания Сейма. Они планируют продолжить протестовать, чтобы правительство пересмотрело вопрос относительно ковидных ограничений и вакцинации.
Полицейские начали усиленно патрулировать район. Они также выборочно проверяют документы у людей на площади. Территорию вокруг литовского парламента оградили металлическим забором и обтянули лентой.
Антивакцинаторские протесты в Вильнюсе: что известно
- Правительство Литвы одобрило законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей, медиков и социальных работников. Работников этих профессий могут уволить с работы, если они не вакцинируются до 1 октября.
- Часть граждан возмутило такое решение властей. В Вильнюсе 10 августа началась акция протеста против ограничений для непривитых от коронавируса людей. Активисты митинговали под литовским Сеймом.
- Люди требовали отмены паспортов вакцинации и отставки правительства.
- Акции протесты продолжались с утра и до ночи и превратились в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Полиция даже применяла слезоточивый газ.