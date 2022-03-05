Орки есть орки: оккупанты обстреляли "скорую", которая везла лекарства в Мелитополь

Написать о российских оккупантах "пробивших очередное дно" невозможно – для них просто не существует дна. Они готовы наносить ущерб гражданским и блокировать поставки продуктов и лекарств.

План наземного наступления российских оккупантов полностью провалился. От бессилия враг опускается ниже всякой планки, бомбардируя мирные города и блокируя поставки лекарств и продуктов гражданским.

К теме Бои под Николаевом: все вражеские залпы "Смерчей" по ВСУ – мимо, у оккупантов – огромные потери

Оккупанты обстреляли "скорую"

Российские оккупанты в очередной раз показали, что любые договоренности с ними не имеют никакой силы. Несмотря на наличие договора о "зеленом коридоре" для гумпомощи из Запорожья во временные оккупированные территории, они совершили обстрел кареты "скорой".

Машина, которую сопровождал грузовик "Красного Креста", стала мишенью вражеского обстрела. К счастью, команде волонтеров удалось прорваться и доставить в Мелитополь медикаменты, которые будут доступны в Мелитополе, Бердянске, Приморске, Акимовке и окрестностях.

Отмечается, что действия российских оккупантов нарушают Гаагскую и Женевскую конвенции.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!