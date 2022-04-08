Орки готовятся, в ближайшие дни полезут,– Гайдай анонсирует попытку прорыва россиян на Луганщине

Российские оккупанты плотно обстреливают Луганскую область. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты готовятся к наступлению.

Гайдай: В ближайшие дни, к сожалению, полезут

Соответствующую информацию Гайдай озвучил в обращении в телеграме. Он сообщил, что агрессор предпринял попытку следующую утром 8 апреля, однако почти потерял танк.

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"Сегодня с утра лезут. Уже один танк подбит. К сожалению, только просто подбит, а не уничтожен", – отметил глава Луганской ОВА.

Гайдай рассказал, что оккупанты готовятся к наступлению, но точно не известно, когда россияне попытаются совершить прорыв.

Но не останавливаются подлецы. Постоянно "утюжим", четко понимаем, что готовятся. Готовятся твари. Когда именно это будет тот прорыв, пока четко непонятно. Но в ближайшие дни, к сожалению, полезут,

– заявил он.

Он добавил, что агрессор не может продавить оборону украинских защитников. Поэтому россияне постоянно обстреливают Луганщину "Градами, "Смерчами" и самолетами.

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