Гайдай: Найближчим днями, на жаль, полізуть

Відповідну інформацію Гайдай озвучив у своєму зверненні в телеграмі. Він повідомив, що агресор здійснив спробу наступну зранку 8-го квітня, однак майже втратив танк.

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"Сьогодні зранку лізуть. Вже один танк підбитий. На жаль, тільки просто підбитий, а не знищений", – зазначив глава Луганської ОВА.

Гайдай розповів, що окупанти готуються до наступу, але точно не відомо, коли росіяни спробують здійснити прорив.

Але не зупиняються падлюки. Постійно "утюжать", чітко розуміємо, що готуються. Готуються тварюки. Коли саме це буде той прорив поки що чітко незрозуміло. Але найближчим днями, на жаль, полізуть,

– заявив він.

Він додав, що агресор не може продавити оборону українських захисників. Через це росіяни постійно обстрілюють Луганщину "Градами, "Смерчами" і літаками.

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