Орки хотят провести "выборы" во временно занятых населенных пунктах Запорожья

Россияне надеются поставить свою марионеточную "власть" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

В отдельных населенных пунктах захватчики скрыто готовятся к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.

Важно Россия обстреляла ТЦ в Киеве из-за фото военной техники, сделанных из соседнего дома, – ВСУ

Кроме того, в Генштабе предупредили, что россияне готовятся свозить в Бердянск боеприпасы под видом "гуманитарных конвоев".

Важно – Потери врага по состоянию на 21 марта: