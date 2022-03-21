Орки хотят провести "выборы" во временно занятых населенных пунктах Запорожья

21 марта 2022 , 18:54
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россияне надеются поставить свою марионеточную "власть" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

В отдельных населенных пунктах захватчики скрыто готовятся к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.

Важно Россия обстреляла ТЦ в Киеве из-за фото военной техники, сделанных из соседнего дома, – ВСУ

Кроме того, в Генштабе предупредили, что россияне готовятся свозить в Бердянск боеприпасы под видом "гуманитарных конвоев".

Важно – Потери врага по состоянию на 21 марта:

 

Автор: Ольга Музика