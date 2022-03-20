Орки окапываются, строят фортификационные сооружения вблизи Киева.

Российские военные не оставляют попыток наступления на Киев. Сейчас враг активно окапывается и налаживает логистику.

О ситуации в Киевской области 24 каналу сообщили источники в областной военной администрации.

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Ночь прошла относительно спокойно, невзирая на постоянные воздушные тревоги. Враг отказался от активных действий и активно окапывается, строит фортификационные сооружения, пытается наладить логистику,

– сообщили в Киевской ОВА.

Известно, что сейчас продолжаются бои и обстрелы в Макарове, Буче, Гостомеле, Ворзеле. В частности, захватчик ведет хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов.

Источники также сообщили о перемещении врага в Вышгородском районе и Броварском.

Ранее в Министерстве внутренних дел просили сообщать геолокации оккупантов по Житомирскому направлению в сторону Киева. Контактное лицо для сообщений о перемещении врага можно найти по ссылке.

Обратите внимание – обстрел на Киевщине: смотрите видео