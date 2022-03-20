Про ситуацію на Київщині 24 каналу повідомили джерела в обласній військовій адміністрації.

Увага Окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалося 400 жінок та дітей

Ніч пройшла відносно спокійно, попри постійні повітряні тривоги. Ворог відмовився від активних дій та активно окопується, зводить фортифікаційні спорудження, намагається налагодити логістику,

– повідомили в Київські ОВА.

Відомо, що наразі тривають бої та обстріли в Макарові, Бучі, Гостомелі, Ворзелі. Зокрема, загарбник веде хаотичний обстріл соціальної інфраструктури та житлових масивів.

Джерела також повідомили про переміщення ворога в Вишгородському районі та в Броварському.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ просили повідомляти геолокації окупантів щодо Житомирського напрямку в бік Києва. Контактну особу для повідомлень про переміщення ворога можна знайти за посиланням.

Зверніть увагу – обстріл на Київщині: дивіться відео