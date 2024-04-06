"Лез на крышу и упал": в сети пишут о первых жертвах в затопленном Орске в России

Российский город Орск в Оренбургской области оказался под водой из-за прорыва дамбы. Вследствие этого в городе уже есть первые жертвы среди жителей населенного пункта.

Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас Орск продолжает затапливать, в городе уже смыло дороги и в некоторых районах есть проблемы со связью, передает 24 Канал.

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В Орске есть первые жертвы после подтопления города

Российские СМИ сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли после прорыва дамбы в Орске. Так, один из них лез на крышу и упал.

Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе. Также спасатели проверяют информацию о третьем погибшем. Где обнаружили тело четвертого человека россияне пока не сообщали.

В Орске уже есть три жертвы после прорыва дамбы: смотрите видео

Пропагандисты тем временем пытаются опровергнуть заявления о жертвах в Орске после затопления. Так, оккупанты утверждают, что, мол, два тела, которые обнаружили в Старом городе Орска, не связаны с затоплением, а эти люди погибли "в результате других обстоятельств". В то же время известно, что причину и время наступления смерти этих людей якобы установит экспертиза.

В конце концов россияне, со ссылкой на оперативные службы, позже сообщили, что в зоне затопления в Орске все же нашли три тела. Также росСМИ отметили, что в городе эвакуированы более 4 тысяч человек, в том числе более 1 000 детей.

Россияне продолжают делиться кадрами из затопленного города

Кроме того, в сети россияне продолжают делиться кадрами с домами, что по крышу ушли под воду. Так, один из очевидцев снял дом, принадлежащий его другу, сказав: "Сань, к сожалению, это твой дом затопило". Однако тут же успел подбодрить своего товарища, попросив его "не переживать, потому что жизнь продолжается, что бы ни случилось".

В Орске дома затопило по крыши: смотрите видео

Очевидно, не все местные жители успели покинуть свои дома. На кадрах слышно, что группа на лодке спрашивает у мужчины, не надо ли забрать его, однако тот, видимо, отказался.