Китай не хочет проигрыша Путина: рискнет ли Пекин втянуться в войну

В последние недели появилось много информации, что Китай якобы размышляет над поставкой оружия России. Однако Запад делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, сейчас одна из главных задач американских дипломатов – чтобы Китай не решил ввязаться в войну России против Украины.

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Будет ли Китай поставлять оружие для России

Как подчеркнул Рашкин, Китай не хотел бы потерять ни американский, ни европейский рынок из-за санкций после возможной поставки оружия. Однако Пекину тоже не нравится идея, что диктатор может проиграть в войне.

США пытается показать Китаю, что то, что мы делаем с Россией, ожидает Китай, если они влезут в Тайвань. Поэтому нам важно, чтобы Украина победила. А им важно, чтобы Путин не проиграл. Один китайский аналитик отметил, что они видят "красную линию", после которой им будет хуже. Это – снабжение оружием. Поэтому они будут работать до нее,

– заметил Рашкин.

По его мнению, сейчас Китай не намерен влезать в войну России против Украины в военном смысле. Запад четко объяснил, что последствия для Пекина будут катастрофическими.

Влезет ли Китай в войну России против Украины: смотрите видео

Рашкин также предположил, что информацию о снабжении оружием американская разведка могла получить от источников из России. Здесь важно разделять. Информация, которая пришла из России, а не из Китая – это совсем другое дело.

Получит ли Россия оружие от Китая