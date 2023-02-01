Почему январь стал историческим месяцем для Украины

Январь 2023 года стал историческим в плане военной помощи Украины. Здесь дело не только в том, что ВСУ наконец-то получат западные танки, о чем даже не мечтали в самых смелых планах довоенного развития.

Запад готов помогать Украине даже после войны

Здесь дело в том, что наконец-то зашевелился вопрос передачи нам истребителей F-16. Хотя до сих пор считалось, что даже МиГ-29 из состава ВВС Польши – это уже что-то за пределом возможного.

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Есть еще и аспекты стратегического характера. К примеру, чтобы дать снаряды для нашей артиллерии, США уже начали извлекать свои запасы из складов в Южной Корее и Израиле. В то же время, Великобритания нам не просто дает эскадрон танков Challenger 2, а берется вообще с нуля сформировать для нас механизированную бригаду.

Потому что такие вещи показывают: Запад готов помогать Украине не только во время войны (сколько б она не продолжалась), но и после победы при послевоенном развитии ВСУ. Ведь тогда наша страна будет в уникальной ситуации – мы будем первым в истории государством, которое после войны будет вынуждено наращивать собственные арсеналы, чтобы не допустить нового вторжения России.

Даже "танковая коалиция" – это тоже история о долговременной поддержке. Ведь сейчас говорится не только о том, что Украина для контрнаступления может получить бригаду танков Leopard 2. Говорят и о поставках Leopard 2 во все последующие годы.

Пока Россия сгоняет "мобиков", Украина акцентируется на технике

Особо интересным участником "танковой коалиции" является Турция. Ведь оно имеет не только до 300 танков Leopard 2, но и собственные наработки по модернизации таких танков.

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В западных СМИ есть информация о том, что Германия также проделывает вариант восстановления и поставки нам довольно неплохих танков типов Leopard 1A5 и Challenger 1. Если это действительно произойдет, то ВСУ получат "мобилизационное" бронетанковое усиление, что по своим характеристикам будет лучше, чем российское "панцерваффе" (танковые войска – 24 Канал).

Здесь важен сам факт того, что пока Кремль пытается максимально усилиться "мобиками" для нового агрессивного набега, Запад помогает Украине максимально усилиться мощным вооружением, которое сейчас может поставить.

Почему Западу нужна скорая победа Украины

Наши союзники прямо заинтересованы в том, чтобы Украина победила в войне против России как можно быстрее и с наилучшим результатом для нас.

Все потому, что на горизонте уже висит перспектива войны между Китаем и США за Тайвань в промежутке 2025 – 2027 годов. Это будет глобальным шоком для всего мира. И три года подготовки к такой войне, даже в мобилизационном режиме военного времени – не так много, как кажется.

Дальше все зависит от нас самих. Рано впадать в панику, но и рано впадать в эйфорию. Каждый должен делать свое дело, приближающее победу.