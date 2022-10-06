Какое оружие нужно Украине, чтобы изменить ход войны

ВСУ продолжают наступать и деоккупировать новые территории. Получение определенного вооружения и боевой техники позволит изменить ход войны с Россией.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, наращивание вооружения продолжается и нет сомнений, что мы будем продолжать получать оружие.

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Сколько оружия нужно Украине

Грабский отметил, что нам передаются фактически уже сформированные по количественному и качественному составу комплекты оружия для наших воинских частей.

Речь идет о 16 гаубицах – и 155 миллиметровых, и 105 миллиметровых, а также боеприпасах к ним. Передаются в этом конкретном транше 4 HIMARS и боеприпасы к ним,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что в так называемой бесконтактной войне одной из ключевых позиций являются управляемые снаряды. И Украине передаются сотни таких снарядов.

То есть мы сможем выстоять и нанести противнику удар заранее, не дав ему даже возможности подойти к линии фронта. Но нам нужно еще оружие,

– подчеркнул Грабский.

Ведь, по его словам, потери есть, они будут в любом случае. Ведь те же артиллерийские системы не бессмертны. К тому же, Украине нужен дополнительный комплект этой техники.

То, что у нас есть, можно смело умножать на три. И тогда мы можем говорить о достаточном количестве техники,

– заявил он.

Военный эксперт добавил, что мы еще очень далеко от этого показателя. Потому наращивание продолжается. Нет сомнений в том, что мы будем продолжать получать это оружие.

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Каким оружием Украина может изменить ход войны

Грабский заявил, что для того чтобы изменить ход войны, ВСУ нужно больше боевой бронированной техники. Ведь боевые операции в основном зависят от возможности маневрировать и наносить концентрированные удары неожиданно. Как мы это сделали на Харьковском, Луганском направлениях, а также сейчас делаем на Херсонском направлении.

Но боевые колонны должны быть прикрыты. И прикрыты не только передающими нам силами и средствами противовоздушной обороны, а достаточным количеством авиации,

– подчеркнул военный эксперт.

К тому же, заметил он, не только истребительной авиацией, но и штурмовой и даже бомбардировочной. То есть говорится уже об совершенно другой философии ведения боевых действий – маневренной войне с применением всех доступных сил и средств.

Если подытожить, для нас важными компонентами является наличие ударных артиллерийских систем в достаточном количестве. Потому что артиллерия сейчас и огневые системы выполняют основные боевые задачи. Большое количество бронированной техники, танков, авиация, противовоздушная оборона и, безусловно, средства коммуникации и управления,

– сказал Грабский.

Он отметил, что резон является одним из элементов коммуникации системы управления. Но она включает спутниковую разведку, систему шифровальной связи, сателлитные телефоны и другие средства скрытой связи, чтобы обеспечить устойчивость и стабильность управления.

К тому же, добавил эксперт, не стоит забывать о более совершенных системах даже искусственного интеллекта, которые позволят объединить в единый комплекс все указанные компоненты.

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