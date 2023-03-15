Канада объявила о новом пакете помощи Украине, а Испания передаст дополнительные Leopard 2

Минобороны Канады объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Кроме того, дополнительные танки нам предоставит Испания.

По итогам десятого заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось 15 марта, министерка обороны Канады Анита Ананд объявила о новом пакете помощи для ВСУ. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Швеция передаст танки Leopard, Норвегия – ПВО NASAMS, – Пентагон об итогах "Рамштайна 10"

Что войдет в новый пакет помощи от Канады

Канада предоставит Украине около 8000 боеприпасов калибра 155 мм,

12 зенитных ракет из запасов канадских Вооруженных сил для поддержки систем ПВО,

Более 1 800 обучающих боеприпасов для 105-мм танков для поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1.

Кроме того, Анита Ананд сообщила, что Канада начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, о которых было объявлено в конце февраля. В общей сложности Канада пообещала предоставить Украине 8 основных боевых танков Leopard 2.

Ожидается, что все 8 основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, переданные Канадой, прибудут в Украину в ближайшие недели.

– сказала она.

Испания передаст Украине еще 4 танка Leopard 2

В то же время министерша обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что Украина получит еще 4 танка Leopard 2 в дополнение к 6 обещанным.

По ее словам, первые 6 танков будут поставлены Украине в ближайшем будущем. Пока они все еще находятся на ремонте.

Также министерша объявила о поставках новой партии бронетранспортеров TOA M113 – так называемых бронированных гусеничных транспортных средств, специализирующихся на перевозке боевых подразделений.