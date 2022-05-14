Советник главы Офиса Президента написал в соцсети, что это поможет восстановить продовольственную безопасность.
К теме Украине нужны ракетные системы залпового огня и авиация, – Кулеба обратился к G7
По его словам, Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине.
Единственный выход, чтобы восстановить порядок – помочь Украине победить. Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира,
– заявил Подоляк.
К слову, ранее Подоляк говорил, что Россия точно идет к поражению. Однако, по его словам, это вопрос времени и, к сожалению, число наших жертв, которые придется заплатить за свободу.
Оружие и военная помощь Украине: последние новости
- В Евросоюзе хотят выделить еще 500 млн. евро на вооружение Украины. Такую инициативу высказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
- Помощь в размере 30 миллиардов евро Украине планируют предоставить страны G7. По информации СМИ, этот вопрос планируется рассмотреть в ближайшее время.
- Позитивный сигнал Украина получила от Германии. Там министр Анналена Бербок сообщила, что Германия будет поставлять Украине современное оружие и учить наших бойцов.
- Важным для Украины стало подписание президентом США Байденом закона о ленд-лизе. Соответствующий документ, принятый впервые со Второй мировой войны, упростит поставки оружия в Украину.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работают гаубицы калибра 155 миллиметров типа М777. Администрация президента США предоставила их украинским военным.
- Морские пехотинцы США готовят поддоны с нелетальным оборудованием для обороны Украины. Отправка осуществляется с авиабазы Кадена в Японии. Об этом 13 мая сообщили в американском министерстве обороны, обнародовав соответствующие фото.
- США также решили выделить Украине 40 миллиардов долларов помощи. Но пророссийский сенатор США Рэнд Пол пытается блокировать этот закон.
- Весь цивилизованный мир на стороне Украины и помогает нашей стране в войне с Россией. Поэтому в Москве невероятно боятся и угрожают ядерным оружием.
Видео по теме – наши артиллеристы накрыли враждебную позицию