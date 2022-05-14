Радник глави Офісу Президента написав у соцмережі, що це допоможе відновити продовольчу безпеку.
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За його словами, Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу, розв'язавши війну в Україні.
Єдиний вихід, щоб відновити порядок, – допомогти Україні перемогти. Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу,
– заявив Подоляк.
До слова, раніше Подоляк казав, що Росія точно йде до поразки. Проте, за його словами, це питання часу та, на жаль, кількості наших жертв, які доведеться заплатити за свободу.
Зброя та військова допомога Україні: останні новини
- В Євросоюзі хочуть виділити ще 500 мільйонів євро на озброєння України. Таку ініціативу висловив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель.
- Допомогу у розмірі 30 мільярдів євро Україні планують надати країни G7. За інформацією ЗМІ, це питання планують розглянути найближчим часом.
- Позитивний сигнал Україна отримала від Німеччини. Там міністерка Анналена Бербок повідомила, що Німеччина буде постачати Україні сучасну зброю та навчати наших бійців.
- Надважливим для України стало підписання президентом США Байденом закону про ленд-ліз. Відповідний документ, ухвалений вперше з часів Другої світової війни, спростить поставки зброї в Україну.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як працюють гаубиці калібру 155 міліметрів типу М777. Адміністрація президента США надала їх українським військовим.
- Морські піхотинці США готують піддони з нелетальним обладнанням для оборони України. Відправка здійснюється з авіабази Кадена, що в Японії. Про це 13 травня повідомили в американському міністерстві оборони, оприлюднивши відповідні фото.
- США також вирішили виділити Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Та проросійський сенатор США Ренд Пол намагається блокувати цей закон.
- Весь цивілізований світ на стороні Україні та допомагає нашій країні у війні з Росією. Через це у Москві неймовірно бісяться і погрожують ядерною зброєю.
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