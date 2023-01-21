Об этом во время своего стрима рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его мнению, с танками и артиллерией не сложилось, но удалось почти в 2 раза перекрыть потребность ВСУ в боевых бронированных машинах.

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Танков могло бы быть и больше

Так, согласно опубликованному перечню вооружения, Украина гарантированно получит 134 танка, из них:

14 танков Challenger;

120 танков Т-72.

К тому же, наше государство получит 40 французских колесных танков на базе бронетранспортеров Bastion. То есть если их объединить, то ВСУ гарантированно получают 174 танка.

Сколько артиллерии получит Украина

Что касается ствольной артиллерии, то Украина получит 126 единиц вооружения. Преимущественно это самоходные установки, но есть и буксируемые. Это артиллерийские системы 155-миллиметрового калибра, сюда входят:

самоходные гаубицы AS-90;

САУ М109;

Zuzana;

Archer;

DANA;

FH70;

CAESAR.

Кроме того, в пакет военной помощи также вошли артиллерийские установки калибра 105 миллиметров. А также 18 реактивных систем залпового огня HIMARS. Итак, если подытожить Украина получит 180 единиц реактивной и ствольной артиллерии.

Беспрецедентное количество БМП

Что касается боевых бронированных машин, то цифры здесь просто поразительные,

– подчеркнул Жданов.

По его словам, этот пакет помощи предусматривает предоставление нашему государству 1040 боевых бронированных машин и бронетранспортеров. Более того, эта цифра подсчитана без 138 внедорожников HMMWV и бронеавтомобилей Bastion. Украина получит следующие виды БМП:

бронеавтомобили Senator;

Bradley;

БТР М113 и т.д.

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ПВО пополнится новыми системами

Кроме того, следует отметить обширный перечень систем противовоздушной обороны. Так, в рамках новой помощи наше государство получит следующие системы ПВО:

3 батареи Patriot;

6 батарей NASAMS;

3 батареи ЗРК IRIS-T.

Что касается вооружения – это беспрецедентный пакет помощи по состоянию на сегодняшний день, который получит Украина,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, то, что этот перечень вооружения уже опубликован, свидетельствует о том, что часть техники может быть уже в Украине, а часть направляется. В общем все вооружение должно поступить в наше государство в течение ближайших 2 месяцев.

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Больше никакого артиллерийского голода

К слову, Украина получит также боеприпасы к артиллерии в количестве 1 миллиона единиц. И это только от Соединенных Штатов. Это значит, что наша артиллерия не будет иметь лимитов по расходу боеприпасов в сутки.

"Это очень показательно – 1 миллион боеприпасов к 155-миллиметровой артиллерии. Более того, под этот миллион боеприпасов будет выделено и количество стволов артиллерии", – отметил Жданов.

Остались истребители и дальнобойные ракеты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нашему государству удалось разблокировать предоставление партнерами почти всех видов вооружения. Кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

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Кроме того, Кулеба отметил, когда Украина разблокирует предоставление нам дальнобойных ракет, то у нас будет полный спектр вооружения, которое необходимо Силам обороны для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. По мнению руководителя МИД, это обязательно произойдет.

Оптимизм есть в словах министра иностранных дел. В подтверждение его слов, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна готова предоставить Украине самолеты F-16,

– сказал военный эксперт.

Так, Амстердам рассмотрит вопрос о предоставлении истребителей F-16, если Киев пришлет соответствующий запрос. По словам Жданова, теперь это только вопрос времени.