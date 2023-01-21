Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Украина уже заявляет о нуждах в дальнобойном оружии.
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На заседании "Рамштайна" министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине необходима ремонтная техника, системы ПВО и усиление наступательных возможностей – танки, гаубицы, боеприпасы. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский говорил об истребителях F-16 американского образца и об Atacms – дальнобойной артиллерии.
Дальнобойное оружие на будущее
Самусь объясняет это тем, что министр обороны выполняет текущие задачи, говорит о том, что нам необходимо в ближайшие месяцы. В то же время президент работает на перспективу.
Министр обороны говорит о вопросах, которые уже начали решаться. В ближайшее время, заметил эксперт, проблема с танками, например, может быть полностью решена.
Вопрос об истребителях и Atacms – это уже следующая задача. Конечно, если мы говорим об освобождении Крыма, то нам нужны и F-16, и Atacms для того, чтобы сохранить наших солдат,
– подчеркнул Солонтай.
Дальнобойные ракеты и подобные самолеты позволят Украине фактически действовать по всей территории оккупированного Крыма и повысят наши боевые возможности для деоккупации, подчеркнул спикер.
Заседание "Рамштайна" 20 января: что известно
- На последней встрече в формате Рамштайн западные партнеры пока не договорились о передаче танков для Украины. Однако этот процесс продолжается.
- Финляндия предоставит Украине тяжелое вооружение и боеприпасы.
- США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В нем, в частности, будут ракеты для ЗРК NASAMS.
- Польша пообещала предоставить С СУ зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним, 42 боевых машин пехоты и 155-миллиметровые гаубицы КРАБ.