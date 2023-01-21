Про це у ефірі 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь. Україна вже заявляє про потреби в далекобійній зброї.

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На засіданні "Рамштайн" міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні необхідна ремонтна техніка, системи ППО та посилення наступальних можливостей – танки, гаубиці, боєприпаси. Водночас Президент України Володимир Зеленський говорив про винищувачі F-16 американського зразка та про Atacms – далекобійну артилерію.

Далекобійна зброя на майбутнє

Самусь пояснює це тим, що міністр оборони виконує поточні завдання, говорить про те, що нам необхідно в найближчі місяці. Натомість президент працює на перспективу.

Міністр оборони говорить про питання, які уже почали вирішуватися. Найближчим часом, зауважив експерт, проблема з танками, наприклад, може бути цілком вирішена.

Питання про винищувачі та Atacms – це вже наступне завдання. Звісно, якщо ми говоримо про звільнення Криму, то нам потрібні і F-16, і Atacms для того, щоб зберегти наших солдат,

– підкреслив Солонтай.

Далекобійні ракети та подібні літаки дозволять Україні фактично діяти по усій території окупованому Криму і підвищать наші бойові спроможності для деокупації, наголосив спікер.

Солонтай про збройні потреби України: дивитись відео