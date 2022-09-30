Об этом в интервью сайту 24 канала рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он добавил, что с ВСУ также делятся информацией по разведке Соединенных Штатов.
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США уже предоставили 750 тысяч снарядов
Петреус рассказал, что, конечно, США и союзники поставляют Украине много оружия.
Конечно, вы получаете данные разведки, вы получаете от нас боеприпасы – в больших количествах. Например, 750 тысяч крупнокалиберных снарядов только от США,
– добавил генерал.
По его словам, в стандартный грузовик вмещается от 40 до 45 снарядов.
"Итак, просто представьте себе, сколько тысяч грузовиков везут это все от польской границы через всю страну, которая, к слову, где-то как наш штат Техас", – объяснил Петреус.
Он отметил, что ВСУ, конечно, помогают планировать кампании, но в конце концов все сводится к одному – качественному и эффективному использованию предоставляемых им ресурсов.
"И украинские Вооруженные силы ежедневно это доказывают – да, они могут это делать очень эффективно", – подытожил экс-глава ЦРУ.
Помощь Украине от США: коротко
- США предоставит Украине новый пакет пособия на 1,1 миллиарда долларов.
- Кроме того, в Пентагоне заявили, что последний пакет военной помощи для Украины направлен на долгосрочную перспективу.
- Поэтому 18 новых установок HIMARS прибудут в Украину нескоро. На поставки уйдет несколько лет.
- 28 сентября сенат США принял законопроект о временном финансировании. Он также включает в себя пакет помощи Украине.
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