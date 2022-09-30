Про це в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Він додав, що із ЗСУ також ділиться інформацією розвідка Сполучених Штатів.

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США вже надали 750 тисяч снарядів

Петреус розповів, що, звичайно, США та союзники постачають Україні багато зброї.

Звісно, ви отримуєте дані розвідки, ви отримуєте від нас боєприпаси – у величезних кількостях. Наприклад, 750 тисяч великокаліберних снарядів лише від США,

– додав генерал.

За його словами, в стандартну вантажівку вміщується від 40 до 45 снарядів.

"Отож, просто уявіть собі, скільки тисяч вантажівок везуть це все від польського кордону через всю країну, яка, до слова, десь як наш штат Техас", – пояснив Петреус.

Він зауважив, що ЗСУ, звісно, допомагають планувати кампанії, але зрештою все зводиться до одного – якісного та ефективного використання ресурсів, які їм надають.

"І українські Збройні сили щодня це доводять – так, вони можуть це робити надзвичайно ефективно", – підсумував ексглава ЦРУ.

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