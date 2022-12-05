Военный с помощью Gepard сбил российскую ракету: невероятное видео

Украинские защитники изо дня в день уничтожают врага, а в этом им помогает западное вооружение. В сети распространяют кадры работы германской установки Gepard.

В понедельник, 5 декабря, Россия в очередной раз запустила десятки ракет, чтобы уничтожить энерго инфраструктуру нашего государства. Однако врагу не удалось это сделать и погрузить Украину во тьму, ведь на обороне неба стола украинская армия с зенитными установками Gepard от Германии.

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На охоту вышли "Гепарды"

Границей распространяется ролик, на котором видно, как одна из переданных Германией самоходных зенитных установок Gepard сбила российскую крылатую ракету.

Первое сбивание воздушной цели Gepard: смотрите видео

Что нужно знать о немецких установках

Эта установка предназначена для прикрытия важных объектов инфраструктуры и военных подразделений, в частности, она должна защищать от атак вертолетов и самолетов. Важно, что Gepard могут поражать цели как и на малых, так "сверхмалых" высотах.

Gepard – это зенитная самоходная установка, предназначенная для непосредственного прикрытия сухопутных войск и защиты важной инфраструктуры. Она способна поражать цели на расстояниях от 100 до 4 километров и на высотах до 3 километров, которые летят со скоростью до 350 – 400 метров в секунду.

Gepard имеет автоматизированную систему управления огнем. Во время стрельбы учитывается атмосферное давление, температура и влажность воздуха, а также скорость и направление ветра. Все это позволяет экономить время наводчика.