Оружие нам передают США, Германии, Франция, Польша и другие страны. Их мощную работу на поле боя показывают наши ВСУ.
Почему немецкие САУ PzH 2000 считаются вершиной артиллерии
Немецкая гаубица бьет по враждебной цели
На фронте у наших военных появилось достаточное количество гаубиц, чтобы эффективно избивать врага. В частности, есть и германские с высокоточным снарядом.
Их работу на поле боя против российских оккупантов показали Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины. В частности, видно, как САУ PzH 2000 уничтожает броню оккупантов с помощью SMArt 155. Видно, что у врага пылает.
Как немецкая гаубица уничтожает россиян: смотрите видео
Немецкое оружие для Украины
- Министр обороны Украины Алексей Резников еще в конце июня сообщал, что гнать российских оккупантов из Украины нашим военным начали помогать немецкие гаубицы. На фронт уже тогда отправили Panzerhaubitze2000.
- Впоследствии Минобороны отметило преимущества, имеющие немецкие гаубицы на поле боя. Среди них – быстрострельность, точность, эффективное использование боеприпасов и минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции.
- Украина надеется на военную поддержку Германии для противостояния российской агрессии. В МИД Украины призвали Германию увеличить поставки самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Германия сокращает поддержку Украины: смотрите видео