Оружие нам передают США, Германии, Франция, Польша и другие страны. Их мощную работу на поле боя показывают наши ВСУ.

Почему немецкие САУ PzH 2000 считаются вершиной артиллерии

Немецкая гаубица бьет по враждебной цели

На фронте у наших военных появилось достаточное количество гаубиц, чтобы эффективно избивать врага. В частности, есть и германские с высокоточным снарядом.

Их работу на поле боя против российских оккупантов показали Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины. В частности, видно, как САУ PzH 2000 уничтожает броню оккупантов с помощью SMArt 155. Видно, что у врага пылает.

Как немецкая гаубица уничтожает россиян: смотрите видео

Немецкое оружие для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников еще в конце июня сообщал, что гнать российских оккупантов из Украины нашим военным начали помогать немецкие гаубицы. На фронт уже тогда отправили Panzerhaubitze2000.

Впоследствии Минобороны отметило преимущества, имеющие немецкие гаубицы на поле боя. Среди них – быстрострельность, точность, эффективное использование боеприпасов и минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции.

Украина надеется на военную поддержку Германии для противостояния российской агрессии. В МИД Украины призвали Германию увеличить поставки самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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