Зброю для нас передають США, Німеччини, Франція, Польща та інші країни. Їхню потужну роботу на полі бою показують наші ЗСУ.

До теми Чому німецькі САУ PzH 2000 вважаються вершиною артилерії

Німецька гаубиця б'є по ворожій цілі

На фронті у наших військових з'явилась достатня кількість гаубиць, щоб ефективно бити ворога. Зокрема, є й німецькі з високоточним снарядом.

Їхню роботу на полі бою проти російських окупантів показали Сухопутні війська Збройних Сил України. Зокрема, видно, як САУ PzH 2000 знищує броню окупантів за допомогою SMArt 155. Видно, що в ворога палає.

Як німецька гаубиця нищить росіян: дивіться відео

Німецька зброя для України

Міністр оборони України Олексій Резніков ще наприкінці червня повідомляв, що гнати російських окупантів з України нашим військовим почали допомагати німецькі гаубиці. На фронт вже тоді відправили Panzerhaubitze2000.

Згодом Міноборони відзначило переваги, які мають німецькі гаубиці на полі бою. Серед них – швидкострільність, точність, ефективне використання боєприпасів та мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції.

При цьому Україна сподівається на військову підтримку Німеччини для протистояння російській агресії. У МЗС України закликали Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і реактивна систем залпового вогню (РСЗВ).

Німеччина скорочує підтримку України: дивіться відео