Венгрия считает риском транспортировки оружия
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, говоря о правильности решения не разрешать транспортировку летальной помощи через Венгрию в Украину.
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По словам венгерского министра, российские военные операции показывают, что транспортировка оружия представляет серьезные риски для Венгрии и Закарпатской области, где проживает венгерское нацменьшинство.
Сийярто заверил, что Венгрия будет сохранять запрет на ввоз оружия в Украину со своей территории, несмотря на давление других партнеров.
Также он подчеркнул, что военные действия в Украине становятся все более серьезными и смещаются к западу.
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