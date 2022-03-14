Угорщина вважає ризиком транспортування зброї
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, говорячи про правильність рішення не дозволяти транспортування летальної допомоги через Угорщину в Україну.
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За словами угорського міністра, російські військові операції показують, що транспортування зброї становлять серйозні ризики для Угорщини та Закарпатської області, де проживає угорська нацменшина.
Сійярто запевнив, що Угорщина зберігатиме заборону на ввезення зброї в Україну зі своєї території попри тиск інших партнерів.
Також він наголосив, що військові дії в Україні стають все більш серйозними і зміщуються на захід.
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