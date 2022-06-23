Оружие победы: какими именно западными орудиями ВСУ уничтожают россиян
Источник:фейсбук Юрия Мысягина
Парк артиллерии Вооруженных сил Украины от наших западных партнеров потихоньку пополняется.
В Украину продолжают поступать современные гаубицы и самоходные артиллерийские установки 155-мм калибра. 7 стран уже передали для моей страны свою боевую технику. Немного деталей о них.
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M777 (США)
M777 – новейшая серийная артиллерийская система, разработанная британским оборонным гигантом BAE Systems, которая впоследствии стала на вооружение США.
- обслуживание: 7+1 человек;
- максимальная дальность стрельбы: специальными снарядами – 30+ км, максимальная обычными снарядами – 24,7 км;
- до 5 выстрелов в минуту (интенсивная), а стандартная – до 2;
- развертывание – 3 минуты, свёртывание – 2.
- Считается самой современной артиллерийской системой армии США.
FH70 (Великобритания – Германия – Италия)
FH70 – это буксируемая самодвижущаяся гаубица, которая разрабатывалась Великобританией и ФРГ, а позднее к ним присоединилась и Италия.
Разработчики оружия планировали гаубицу, которая будет иметь высокую скорость стрельбы и необходимый минимум времени для развертывания.
- обслуживание: 8 человек;
- дальность стрельбы обычным снарядом – 24,7 километра, а активно-реактивным – 31,5 километра;
- до 6 выстрелов в минуту;
- время перевода из походного положения в боевое – 4 минуты.
M109 (Соединенное Королевство – США)
M109 – эта самоходная американская артиллерийская установка, которая прошла множество модернизаций. Их передала нам Британия.
- обслуживание: 6 человек;
- дальность стрельбы – до 30 километров;
- 4 – 6 выстрелов в минуту.
САУ AHS Krab (Польша)
AHS Krab – современная польская самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.
В передней части корпуса расположена силовая установка и отделение управления, в средней и задней части корпуса – боевое отделение.
- обслуживание: 5 человек;
- максимальная дальность стрельбы составляет до 40 километров;
- выполняет 6 выстрелов в минуту;
- боекомплект гаубицы – 40 снарядов;
- гусеничное шасси обеспечивает хорошую проходимость и подвижность.
САУ CAESAR (Франция)
CAESAR – это самоходная артиллерийская установка, использующая 155 мм калибр, разработанная во Франции фирмой Nexter.
Значительным преимуществом этих самоходных гаубиц является повышенная мобильность.
- обслуживание: 5 человек;
- максимальная скороострельность: 6 выстрелов в минуту;
- боекомплект: 18 снарядов.
САУ Panzerhaubitze 2000 (Германия – Нидерланды)
Panzerhaubitze 2000 – это тяжелая артиллерийская установка, способная стрелять на расстояние до 40 километров.
Бундесвер описывает Panzerhaubitze 2000 как одну из самых современных артиллерийских систем в мире.
- обслуживание: 5 человек;
- сила заключается в точности и большой дистанции боя;
- ручная система заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов;
- способна выпускать 3 снаряда за 9 секунд или 10 за 56 секунд.
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