Оружие предоставят, но вопрос в темпах, – Арестович о задержке поставок с Запада

Запад обещает предоставить Украине оружие, но это делается очень медленно. В то же время, украинским защитникам нужно вооружение уже сейчас, чтобы выполнять боевые задания.

Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в эфире 24 канала.

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Он уверяет, что решение о предоставлении оружия – это сложная политическая дискуссия.

"Это же бюрократия, они должны изучить все точки зрения. Если посмотреть на западную прессу, то одни пишут, что готовы предоставить оружие, а другие "а как мы останемся без оружия?", – сказал советник главы ОП.

В то же время, как отметил Арестович, быстро пришла свой путь Германия, потому что они в Буче и Ирпене увидели то, что они видели у себя в 1945 году. Это их очень сильно подтолкнуло.

Решение политически принято, здесь вопрос скорее логистики. Но Запад – это как раз структура, которая медленно вводится, но потом быстро производится. Если решение будет принято, я уверен, что они нам предоставят оружие. Другой вопрос в темпах,

– заявил он.

Арестович подчеркнул, что Украина нуждается сейчас в оружии на поле боя, потому что как раз сейчас россияне понемногу наступают на Востоке. "Мы должны бить в ответ, а для этого нужно оружие", – добавил он.

По мнению главы ОП, главный месседж сейчас – "дайте оружие, которое мы просим". Тем более Украина просит немного, мы требуем минимум, который нам нужен для наших боевых задач.

Чиновник добавил, что есть страны, которые предоставили оружие быстрыми темпами, и будут предоставлять в дальнейшем.

Смотрите полное видео с комментариями Алексея Арестовича:

Кстати, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сможет выстоять, если будет иметь необходимое количество оружия. Поэтому нужно оперативно доставить все, что нужно. По ее словам, пока не нужно делать различий между тяжелым и легким вооружением.

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