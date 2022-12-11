В ЮАР депутаты подозревают правительство в продаже оружия России, – СМИ

Депутаты парламента ЮАР подозревают, что власти продают оружие России. Вблизи Кейптауна заметили российское судно, ранее перевозившее вооружение для страны-террориста.

Судно Lady R на этой неделе появилось в южноафриканском порту на базе ВМС. Оно пришвартовалось в Саймонстауне 6 декабря.

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Правительство ЮАР подозревают в продаже оружия России

По словам очевидцев, через 3 дня после того, как российское Судно Lady R пришвартовалось в порту недалеко от Кейптауна, в него положили неизвестный груз. Работы проводились преимущественно ночью, а территорию вокруг корабля охраняли вооруженные люди.

Пока судно было в Саймонстауне, его система автоматической идентификации, передающая координаты, была выключена. 9 декабря контейнеровоз вышел в море. Только после этого на нем включили AIS.

По данным службы Marine Traffic, корабль следует из Камеруна в Стамбул. Он должен приехать туда 15 января. Депутат парламента Южной Африки от оппозиционного Демократического альянса Кобус Маре обратился с письменным запросом к министру обороны Танди Модиси. Он требует объяснений, что делало подсанкционное судно в порту ЮАР и почему его груз был засекреченным.

Такое поведение обеспокоило местных жителей, поскольку судно находится под санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза после вторжения России в Украину.

– говорится в заявлении депутата.

По словам Маре, очевидно, что с этой ситуацией связано агентство по закупкам вооружений южноафриканского министерства обороны Armscor. Поскольку именно оно оформило контракт с водителями, перевозившими груз.

Министерство обороны ЮАР пока не прокомментировало информацию о российском судне в порту страны. Национальный комитет по контролю за обычными вооружениями (NCACC), куда местные поставщики оружия обращаются за разрешениями, заявило, что не располагает данными о продаже оружия стране-террористу.