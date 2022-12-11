Судно Lady R цього тижня з'явилося в південноафриканському порту на базі ВМС. Воно пришвартувалося в Саймонстауні 6 грудня.

Цікаво Неонацисти Росії збирають інформацію про Балтійські країни, – The Guardian

Уряд ПАР підозрюють в продажі зброї Росії

За словами очевидців, через 3 дні після того, як російське Судно Lady R пришвартувалося у порті неподалік Кейптауна, у нього поклали невідомий вантаж. Роботи проводили переважно вночі, а територію навколо корабля охороняли озброєні люди.

Поки судно було в Саймонстауні, його система автоматичної ідентифікації, яка передає координати, була вимкнена. 9 грудня контейнеровоз вийшов у море. Лише після цього на ньому увімкнули AIS.

За даними служби Marine Traffic, корабель прямує з Камеруну до Стамбула. Він повинен прибути туди 15 січня. Депутат парламенту Південної Африки від опозиційного Демократичного альянсу Кобус Маре звернувся з письмовим запитом до міністра оборони країни Танді Модісі. Він вимагає пояснень, що робило підсанкційне судно в порту ПАР і чому його вантаж був засекреченим.

Така поведінка стурбувала місцевих жителів, оскільки човен перебуває під санкціями Сполучених Штатів і Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну,

– мовиться в заяві депутата.

За словами Маре, очевидно, що з цією ситуацією пов'язане агентство із закупівель озброєнь південноафриканського міністерства оборони Armscor. Позаяк саме воно оформило контракт з водіями, які перевозили вантаж.

Міністерство оборони ПАР поки не прокоментувало інформації про російське судно в порту країни. Національний комітет з контролю за звичайними озброєннями (NCACC), куди місцеві постачальники зброї звертаються за дозволами, заявило, що не має даних про продаж зброї країні-терористці.

Зверніть увагу! Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що Росія просить зброю у країн, які її підтримують. Мовиться про Білорусь, Іран і Північну Корею. Зокрема, Білорусь переслала країні-терористці 100 одиниць військової техніки. Натомість Кремль перекинув на її територію "Кинджали", щоб лякати українців.