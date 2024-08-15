В частности, из-за необходимости обеспечивать российские силы. Ранее британская разведка объясняла, что российские военные даже сталкиваются с нехваткой питьевой воды во время войны против Украины.

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Что известно производство оружия Россией

В Минобороны Великобритании отметили, что в начале недели Кремль провел в Подмосковье выставку оружия "Армия-2024".

В Минобороны Великобритании отмечают, что обычно мероприятие привлекает российских и иностранных производителей оборонной продукции. Однако с начала вторжения России в Украину международная посещаемость уменьшилась.

В предыдущие годы это событие проходило вместе с российскими армейскими международными играми, которые в этом году снова были отменены. На этот раз, как отмечает британская разведка, выставка была сосредоточена на привлечении представителей бизнеса из оборонной промышленности, а не на массовую аудиторию,

– говорят британские разведчики.

По их данным, там присутствовали различные национальные делегации. Включая делегации из:

Беларуси,

Ирана,

Северной Кореи;

Минобороны Великобритании отмечает, что Иран и Северная Корея являются значительными поставщиками оружия в Россию.

Российские производители оружия вынуждены увеличить производство, чтобы поддерживать войну в Украине. Некоторые иностранные контракты на продажу ключевым международным партнерам были отложены из-за необходимости поставлять российские силы,

– заявили в Минобороны Великобритании.

Стоит заметить, что в Подмосковье горел завод, на котором изготавливали зенитные ракетные комплексы. Пожар охватил 3,5 тысячи квадратных метров территории завода.